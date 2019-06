Un pays de la Caraïbe salue le rôle du roi Mohammed VI

Le Suriname a salué, mercredi, le rôle du roi Mohammed VI en tant que “leader africain” ainsi que l’apport du Souverain à la diplomatie régionale tant en Afrique que dans le monde.

“Le Gouvernement du Suriname salue le rôle joué par SM le Roi Mohammed VI en tant que leader africain, à travers Son engagement dans la diplomatie régionale tant en Afrique qu’ailleurs dans le monde”, indique un communiqué conjoint signé à l’occasion de la visite officielle au Suriname du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.

Cet engagement se manifeste à travers “l’octroi d’une assistance technique, l’éducation et la formation en vue d’accroître le commerce et les investissements et promouvoir le développement socio-économique en tant que moyens de promouvoir la prospérité, la stabilité, la paix et la sécurité dans le monde”, poursuit le document publié à l’issue d’entretiens entre Bourita et son homologue du Suriname Yldiz Pollack-Beighle.

Le gouvernement du Suriname a également remercié le Royaume pour sa précieuse contribution en matière de développement et de financement.

A l’occasion de la visite de Bourita à Paramaribo, le Suriname a réitéré sa décision de retirer sa reconnaissance de la fantomatique RASD, en exprimant son soutien à une solution politique définitive au différend régional sur le Sahara dans le cadre de la souveraineté du Maroc et de son intégrité territoriale.

Les entretiens ente Bourita et Pollack-Beighle, qui se sont déroulés en présence notamment de l’Ambassadeur du Maroc au Brésil et au Suriname, Nabil Adghoghi, ont été l’occasion d’évoquer les derniers développements de la question du Sahara marocain ainsi que plusieurs questions d’intérêt commun liées au commerce, aux investissements, à la connectivité, aux échanges culturels, au tourisme et à l’échange des expériences.

Bourita a entamé mercredi une visite au Suriname, où il a eu des entretiens avec plusieurs hauts responsables du pays caribéen.

S.L. (avec MAP)