Un OVNI dans le ciel marocain?

Un « ovni » (objet volant non identifié) a été aperçu, la nuit du lundi 20,juin, dans le ciel de plusieurs villes du Royaume. Et plusieurs vidéos de ce phénomène étrange, différemment interprété, ont été filmées par les citoyens.

Tous ces enregistrements vidés ont été largement partagés et commentés sur les réseaux sociaux, montrant cet « ovni » » traversant le ciel à très grande vitesse et suscitant ainsi la curiosité de tous les citoyens, dont certains se sont interrogés s’il ne s’agissait pas d’un astéroïde.

Selon les vidéos que Le Site info a visionnées, de nombreux citoyens ont été pris de panique et certains craignaient même que cet « ovni » ne s’écrase sur la Terre et cause des pertes humaines et matérielles.

A noter que cet « ovni » a été aperçu notamment dans le ciel de plusieurs villes du Nord du Royaume, ainsi qu’à Casablanca, Sidi Bennour et d’autres régions côtières.

M.R.