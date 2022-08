Un objet mystérieux survole le ciel marocain

Un ovni dans le ciel marocain ? C’est la question que se posent actuellement plusieurs Marocains après avoir aperçu, dimanche, un objet mystérieux survolant le ciel du Royaume.

Les photos de cet objet lumineux ont fait le tour de la Toile et de nombreux internautes, intrigués, ont estimé qu’il s’agit d’un astéroïde. D’autres, en revanche, n’ont pas caché leur inquiétude, craignant que ce corps ne s’écrase sur Terre et cause des pertes humaines et matérielles. Ils ont appelé, d’ailleurs, les autorités à se prononcer au sujet de ce phénomène qui s’est déjà produit à plusieurs reprises au Maroc.

Cet objet mystérieux a été aperçu en particulier dans le ciel d’Agadir, Taghazout, Chtouka Ait Baha et plusieurs autres villes de la région.

H.M.