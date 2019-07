Un numéro pour chaque Marocain

Les nouveau-nés de la commune de Casablanca se sont vus attribuer un Numéro d’identification unique qui les accompagnera tout au long de leur vie, une procédure qui sera généralisée à tous les Marocains dans les années à venir.

L’attribution de ce numéro, inscrit sur le livret de famille, est systématique pour les nouveau-nés, et sera généralisé à tous les Marocains dans les années à venir, écrit Médias24.

Cet identifiant aura comme conception, un numéro aléatoire de 10 digits pouvant supporter 800 millions de conceptions, une absence de profilage ou d’intelligence intégrée dans le nombre ce qui le rend insensible à la fraude ou au vol, un numéro permanent qui ne peut être attribué de nouveau à une autre personne en cas de décès du titulaire initial, un chiffre de contrôle intégré au numéro pour s’assurer que la saisie du numéro est authentique et sans erreur et un identifiant numérique pour garantir une utilisation et une acceptabilité plus larges, a expliqué le site d’information.

“C’est une procédure qui a commencé avec la numérisation et la digitalisation de l’Etat-civil”, a fait savoir un cadre dans un arrondissement du grand Casablanca, notant qu’il s’agit d’une référence qui sera attribuée à tous les individus. “C’est une référence qui sera attribuée à tous les individus et qui regroupera toutes les informations qui les concernent”, a-t-il précisé, ajoutant que ce numéro sera attribué pour qu’il comporte des données individuelles sur chaque individu de sa naissance à son décès, et ainsi il sera comme une empreinte qui permet à son titulaire de s’identifier auprès de tous les départements ministériels.

Cette procédure s’inscrit dans le cadre d’une réforme sociale globale aux côtés du registre national et du registre social unique, qui font partie d’un programme prioritaire pour le gouvernement.

S.L. (avec MAP)