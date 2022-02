Un nouvel effondrement de terrain retarde le sauvetage de Rayan

Le correspondant de Le Site info vient de nous apprendre une nouvelle qui risque de prolonger le calvaire de l’enfant Rayan. En effet, les travaux de creusement se sont arrêtes provisoirement à cause d’un nouvel effondrement de terrain.

Ce qui rend l’opération de sortir Rayan du puits encore plus compliquée que l’on ne pensait et tarde le moment heureux de retrouvailles de l’enfant avec les siens et satisfera tous les Marocains, ainsi que d’autres étrangers qui suivent avec angoisse cette affaire.

Notre correspond a ajouté que les grues utilisées tentent déblayer la terre issue de l’effondrement, afin que l’opération de sauvetage puisse être facilitée et parvenir à l’endroit où se trouve l’enfant.

Celui-ci, ont précisé les dernières nouvelles continue à lutter courageusement au fond de ce puits asséché, profond de 32 mètres, étroit et difficile d’accès.

Par ailleurs, l’opération du forage horizontal pour atteindre Rayan a débuté ce vendredi après-midi.

Après avoir achevé le forage vertical d’une profondeur d’environ 32 mètres, l’opération de creusement d’une brèche horizontale a commencé avec l’aide d’une équipe d’experts, a-t-on appris auprès des autorités locales.

Une équipe d’ingénieurs topographes et d’experts de la protection civile ont mené une étude technique sur la zone entourant le puits et l’état du sol pour s’assurer de sa solidité, afin qu’il n’empêche pas l’accès à la brèche horizontale, a précisé la même source.

L’équipe de sauvetage qui accédera à la brèche horizontale a également été préparée, tout en déterminant le point de départ des travaux de forage horizontal devant mener à la zone où Rayan est bloqué, a fait savoir la même source, notant que l’état du puits, creusé il y a plusieurs années, est aussi pris en considération.

A.A.