Un nouveau shooting de Samira Saïd enflamme la Toile (PHOTO)

Samira Said, 61 ans, continue d’impressionner ses fans lors de chaque apparition. La chanteuse marocaine vient de poster la photo d’un shooting sur son compte Instagram. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la diva semble être épargnée par le temps.

Vêtue d’une robe en dentelle bleue assortie à des escarpins bordeaux, Samira Saïd pose, tout sourire, devant une voiture classique. Pour ses cheveux, elle joue la carte de la simplicité en arborant quelques reflets blonds pour illuminer son visage.

La nouvelle photo de Samira Said n’a pas manqué de faire réagir ses fans qui ont salué sa jeunesse éternelle et rappelé que la diva a toujours su se démarquer grâce à son style et son élégance.

H.M.