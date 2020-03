Un nouveau parc ouvre ses portes à Casablanca

La première tranche d’Anfa Park, le nouveau parc urbain de Casablanca, a été ouverte au public, ce mardi, offrant aux résidents de la métropole un espace inédit de détente et de loisirs.

Situé au cœur du pôle urbain Casa Anfa, un projet porté par l’Agence d’Urbanisation et de Développement d’Anfa (AUDA), filiale du Groupe CDG, ce parc dont la première phase est de 18 hectares (Ha), englobera à terme une superficie totale de 50 ha, selon l’AUDA qui a organisé à cette occasion une visite de presse au nouveau poumon vert de la ville blanche.

Lieu d’accès gratuit, Anfa Park dispose de promenades végétalisées, de vastes espaces verts y sont insérés : jardins, boisement et pelouse arborée.

Les jardins se démarquent par une empreinte paysagère singulière qui s’étend sur 4 ha de surfaces végétalisées. Ils offrent un panorama de végétation variée et dense, constituée de nombreux massifs floraux et de plus de 150.000 arbustes de différentes espèces.

Agrémentant les espaces verts, la promenade du parc laisse voir différents jeux d’eau conçus pour apporter calme, sérénité et fraîcheur dont un canal d’eau, une fontaine sèche et des points de brumisation.

Une fontaine sèche musicale sur 700 m² présente ainsi une chorégraphie orchestrée au gré de 74 jets d’eau, de brumisation, de musique et de jeux de lumière. Un canal d’eau est aménagé sur 400 mètres le long du parc.

Anfa Park est également équipé de mâts brumisateurs pour le confort des visiteurs. Ces espaces ludiques de brumisation permettent de réguler la température et de se rafraîchir en période de fortes chaleurs et d’ensoleillement

Ce parc urbain est également un lieu d’attraction pour les enfants où tout a été pensé pour accompagner les familles. Au nombre de quatre, les aires de jeux à thèmes apportent à Anfa Park un aspect ludique et sont destinées aux enfants de différentes tranches d’âge à partir de 3 ans.

Par ailleurs, des espaces dédiés au sport et aux loisirs en plein air ont été aménagés, offrant aux amateurs de course à pied un parcours sportif dont un circuit de jogging et de marche le long d’une boucle de 1,5 km, complété par 5 aires d’agrès sportifs destinés à toutes les populations pour différents usages.

Pour garantir une gestion rationnelle et optimale, le parc dispose d’une infrastructure permettant de centraliser l’ensemble des thématiques relevant notamment de l’arrosage des espaces verts, la sécurité par vidéo-protection et anti-intrusion, la gestion de l’éclairage, la télémétrie, les différentes solutions capteurs installés, la télédistribution, la sonorisation, l’affichage dynamique et la fontainerie.

La totalité de la première phase d’Anfa Park sera couverte par un réseau Wifi gratuit à destination des visiteurs. Des bancs de recharge pour smartphones alimentés par l’énergie solaire sont également disponibles et gratuits, alors que des bornes interactives sont prévues pour dynamiser l’accueil des visiteurs et donner des indications d’orientation et des informations sur la vie du parc.

Casa Anfa est un projet urbain novateur. Sur les 350 hectares de superficie foncière globale, 100 hectares sont réservés à l’aménagement d’espaces verts, dont 50 hectares à celui d’Anfa Park. Il répond ainsi aux standards internationaux avec un ratio espaces verts par habitant d’environ 10m², pour 100.000 habitants prévus.

Agissant en tant que maître d’ouvrage général du projet Casa Anfa et garant de sa bonne réalisation, l’AUDA a pour mission l’urbanisation du site de l’ancien aéroport d’Anfa, pour y développer une nouvelle centralité de la ville de Casablanca. À ce titre, elle est en charge de l’apurement du foncier, de la viabilisation du site, de l’aménagement des espaces publics et du pilotage des opérations de développement.

M.S. (avec MAP)