Un mort et plusieurs blessés dans un accident à El Jadida (VIDEO)

Un autocar s’est renversé vendredi 22 mars entre Azemmour et El Jadida. L’accident a fait un mort et des dizaines de blessés.

Une source de l’hôpital Mohammed V d’El Jadida où les victimes ont été évacuées a indiqué à Le Site info qu’une femme est décédée, précisant que plusieurs blessés ont quitté l’établissement médical après avoir reçu les soins nécessaires. D’autres sont toujours aux urgences, a-t-elle ajouté.

Elle a également précisé que le chauffeur, dont l’état est critique, a été transféré au CHU de Casablanca.

L’accident a eu lieu suite à l’explosion d’un pneu. Le chauffeur a ainsi perdu le contrôle du volant avant que le véhicule ne se renverse. «Depuis son départ de Casablanca, l’autocar roulait à une grande vitesse pendant toute le voyage. A quelques kilomètres d’El Jadida, j’ai été surprise par le son de l’explosion. Quelques secondes après, le véhicule s’est renversé», a confié Tamo, une passagère. Et d’ajouter : «Après l’accident, les gens de la région sont venus à notre secours et ont sauvé plusieurs passagers, dont ma fille et moi. La femme en question est décédée devant moi. C’était horrible».

N.M.