Un modèle d’IKEA Maroc risque de vous tomber sur la tête

“IKEA n’exige aucune preuve d’achat. IKEA prend très au sérieux la sécurité des produits”, peut-on lire. “Tous nos produits sont testés et conformes aux normes et à la législation en vigueur. Malgré cela, nous avons reçu des rapports indiquant que certains abat-jours en verre CALYPSO sont tombés”.

Un plafonnier est normalement fait pour rester au plafond. Sauf que l’un des modèles d’IKEA risque de se décrocher à tout moment et de vous tomber dessus…. Alors si vous l’avez dans votre maison, décrochez le rapidement. Dans un communiqué parvenu à Le Site info, IKEA indique avoir reçu des rapports de clients concernant la chute d’abat-jours. Dans cette optique, et afin de minimiser les risques pour ses clients, IKEA rappelle les plafonniers CALYPSO ayant des timbres dateurs compris entre : de 1625 à 1744. IKEA exhorte tous les clients qui possèdent un plafonnier CALYPSO produit durant la période indiquée par les timbres dateurs concernés à retourner le produit afin qu’il soit remplacé par un nouveau CALYPSO ou complètement remboursé.