Un milliardaire marocain sur le point d’acquérir un grand club italien

Plusieurs médias transalpins ont révélé qu’un milliardaire marocain est sur le point de racheter une grande part des actions du club de l’Inter de Milan.

Il s’agit en fait du Maroco-américain, Marc El Asry, qui compte faire l’acquisition du grand club italien, par l’intermédiaire du Fonds Avenue The Capital Group Comagnies (ndlr, « l’un des trois plus grands organismes de gestion de fonds de pension au monde »), selon les mêmes sources précitées.

Ces dernières évoquent le rachat et l’acquisition totale de 30% par Marc Lasry, en association avec son partenaire et ami, l’homme d’affaires américain, Wesley Edens. Pour rappel , le milliardaire maroco-américain a récemment investi dans le secteur sportif et ce, en devenant copropriétaire de l’équipe de basketball de la NBA, les Bucks de Milwaukee.

Natif de Marrakech, dans une famille juive marocaine, dont la mère est institutrice le père développeur informatique, Marc Lasry avait émigré aux Etats-Unis, à l’âge de sept ans, avec les membres de sa famille, et il a grandi à l’ouest de Hartford, dans l’état du Connecticut. Concernant ses études et ses diplômes, il a obtenu le baccalauréat, option Histoire, à l’Université Clark, en 1981, et le doctorat en droit, en 1984, à New York.

L.A.