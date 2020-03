Un membre du RNI testé positif au covid-19

Le Rassemblement national des indépendants a annoncé que le président de l’Organisation régionale de la Jeunesse RNIste, à Tiflet, a été infecté par le coronavirus.

Ainsi, le portail officiel du parti de la Colombe a révélé que le militant en question “a contacté les services sanitaires spécialisés de Tiflet qui ont procédé aux analyses et examens d’usage. Ceux-ci ont confirmé que le président de l’Organisation régionale du RNI avait contracté la maladie”.

La même source affirme que l’état du malade est stable, qu’il se sent beaucoup mieux et qu’il garde un bon moral. De même que tous les examens auxquels ont été soumis les membres de sa famille, ses proches et son entourage immédiat se sont révélés négatifs et que tous sont en bonne santé. Le site RNIste ne manque pas non plus d’insister sur la nécessité du respect absolu des instructions des autorités publiques afin d’endiguer le risque de propagation du covid-19.

D’autre part, il est nécessaire de rappeler que 134 cas confirmés de coronavirus ont été, pour l’heure, enregistrés au Maroc; dont 4 décès et 3 personnes guéries ou en bonne voie de guérison.

L.A.