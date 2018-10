Un média australien qualifie le polisario d’organisation terroriste

Le mouvement séparatiste du polisario est une organisation terroriste financée par l’Iran, qui nourrit des visées déstabilisatrices en Afrique du Nord, écrit mardi le site d’information australien “Vibe Media”.

“L’Iran et son allié, le Hezbollah, nourrissant des visées déstabilisatrices dans la région d’Afrique du Nord, qui s’inscrivent à rebours des objectifs de la sécurité nationale des États-Unis”, souligne le site australien dans un article intitulé “Le Congrès américain appelle à une action urgente contre les menaces d’instabilité en Afrique du Nord”.

L’Iran “fournit un soutien matériel et financier à des organisations terroristes tel que le Hezbollah, que les États-Unis avaient désigné comme étant une organisation terroriste internationale”, relève “Vibe Media”.

Le site d’information rappelle l’initiative du congressman républicain Joe Wilson et ses collègues le républicain Carlos Curbelo et le démocrate Gerry Connolly, qui ont introduit un projet de loi à la Chambre des représentants, réaffirmant les liens historiques entre les États-Unis et le Maroc et condamnant la collusion entre le mouvement séparatiste du polisario et le Hezbollah, ainsi que les visées déstabilisatrices de l’Iran en Afrique du nord et ailleurs.

Et d’ajouter que les parlementaires appellent le Président Donald Trump, le Secrétaire d’État, Mike Pompeo, et la Représentante US à l’ONU à soutenir les efforts des Nations Unies visant un règlement pacifique à la question du Sahara marocain, conformément à la position de l’administration américaine qui a, à maintes reprises, qualifié le plan marocain d’autonomie de “sérieux, crédible et réaliste”.