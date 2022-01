Un Marocain remporte le Prix international du Qatar pour le dialogue des civilisations

Le chercheur marocain Abdelkrim Elkellali de l’Université Sidi Mohamed ben Abdellah de Fès a remporté lundi le 2è Prix international du Qatar pour le dialogue des civilisations.

M. Elkellali a été couronné grâce à sa recherche intitulée : « Le rôle des médias dans la prévention de la haine et la construction d’une coopération civilisationnelle à l’horizon de l’établissement de civilisations coopératives », a indiqué le Comité qatari de l’Alliance des civilisations au ministère des Affaires étrangères, qui a organisé cette 3ème édition sous le thème « Le rôle du plaidoyer et des médias dans la consolidation des valeurs de coexistence et de réduction des discours de haine ».

Il a précisé que les membres du comité scientifique et les membres du jury externe ont décidé de ne pas attribuer le premier prix « en raison de l’absence d’un travail ayant atteint les normes d’excellence qui reflètent la valeur du prix aussi bien sur le plan symbolique que financier ».

La troisième place de ce prix mondial, organisé en partenariat avec l’Université du Qatar, représentée par la Chaire de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) au sein de la faculté de la charia et des études islamiques, revient au chercheur Ali ben Moubarak pour son travail sur « Les discours de haine et le problème de la communication civilisationnelle à travers le projet réformiste de Mohamed Amara ».

D’autre part, le comité scientifique du prix a annoncé le thème de la 4ème édition, à savoir « Dialogue scientifique : vers un cadre civilisationnel de la complémentarité des connaissances », tandis que les axes, critères et conditions seront publiés en mars prochain.

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et vice-président du Comité du Qatar pour l’Alliance des civilisations, Ahmed ben Hassan Al Hammadi, a souligné à cette occasion que le Prix international du Qatar pour le dialogue des civilisations 2020-2021 s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs énoncés dans le plan du Qatar pour l’Alliance des civilisations (2018-2022).