Un Marocain fait Sebta-Guergarate à vélo (VIDEO)

Omar Abou Hafsa Nhili est un jeune Marocain de 33 ans qui a parcouru Sebta-Guergarate à vélo. Dans une déclaration à Le Site info, ce père de 3 enfants a exprimé sa fierté d’avoir réussi ce défi et réalisé ce rêve. «Cette aventure m’a permis de découvrir la beauté du Maroc», a-t-il précisé.

Et d’ajouter : «J’ai également découvert et tellement apprécié l’hospitalité des Marocains et la sécurité dont jouit notre pays».

Après avoir accompli ce voyage, Omar s’apprête à marcher jusqu’à la Mecque. Il entamera son périple depuis Tanger.

H.M.