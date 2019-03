Il s’appelle Houssine El Haddad. Il est de nationalité marocaine et il a 43 ans. Et il n’est pas en odeur de sainteté avec les autorités car soupçonné d’être un trafiquant de drogues dures, alors qu’il ne cesse de clamer son innocence. Ceci, car la personne handicapée chez qui il travaillait s’est avérée être à la tête d’un réseau de trafic de stupéfiants.

Arrêté puis remis en liberté sous caution, payée par la femme de son patron, mort en prison, Houssine El Haddad déambulait du côté du port de Puerto Banus, petite ville près de Marbella. Il a alors vu une dame âgée, tombée par inadvertance dans l’eau, en train de se noyer, rapporte Diario Sur, un journal local. N’écoutant que son courage, le Marocain s’est jeté à l’eau et a réussi à hisser la dame sur le pont d’un bateau en attendant les secours accourus quelques minutes plus tard, ajoute le quotidien.

À signaler que plusieurs témoins avaient assisté à la scène mais que personne n’a osé intervenir, ni bouj, alors que le Marocain , sans nulle hésitation, a écouté son coeur et a plongé… après s’être vite débarrassé de ses vêtements. Curieux quand même, n’est-ce pas? Pas pour Houssine qui a expliqué avoir fait cela car il se savait avoir de l’embonpoint et qu’il craignait que ses vêtements ne le gênent dans son initiative courageuse.

Celle-ci pourrait-elle intercéder en sa faveur auprès des autorités espagnoles? Sachant qu’il lui est interdit de quitter l’Espagne et qu’il est sommé, en attendant la date de son procès, de se présenter deux fois par mois (le 1er et le 15)) devant le tribunal. Résidant pour l’instant auprès de membres de sa famille à Madrid, Houssine n’a qu’un seul et unique souhait: retrouver son épouse et leurs quatre enfants au Maroc.

En attendant cet heureux évènement que tout Marocain espère, chapeau bas, monsieur Haddad!

Larbi Alaoui