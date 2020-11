Un Marocain désigné SG de l’Union des avocats arabes

L’Union des avocats arabes (UAA) a désigné, récemment, le bâtonnier marocain, Mekkaoui Benaissa, Secrétaire général de l’Union en remplacement du Koweïtien Nasser Al Kriwine.

La cérémonie de passation des charges s’est déroulée, dimanche, au siège de l’Union au Caire.

Elle intervient en application des conclusions de la réunion d’urgence du bureau permanent de l’UAA, tenue récemment, et qui avait décidé de retirer sa confiance en Al Kriwine.

La demande du retrait de confiance a été initiée par le Syndicat des avocats jordaniens. Le bureau permanent de l’Union des avocats arabes a approuvé à la majorité absolue cette demande (53 voix pour sur un total de 73).

Créée en 1944, l’Union des avocats arabes est une organisation non gouvernementale, composée d’ordres et syndicats d’avocats arabes. Elle jouit d’un statut consultatif au sein du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) et de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

S.L. (avec MAP)