Un Marocain arrêté pour délivrance de faux visas Schengen

Une personne a été arrêtée au Maroc après que les autorités ont découvert qu’il avait fraudé des papiers et leur avait vendu de faux visas de travail Schengen. Selon la DGSN, l’escroc présumé a été interpellé mardi dernier. L’enquête a révélé que l’individu avait un dossier antérieur similaire, indiquant qu’il avait également été impliqué dans de telles activités auparavant, rapporte SchengenVisaInfo.com.

Dès que les autorités ont eu suffisamment de preuves que la personne délivrait de faux visas Schengen pour ceux qui souhaitaient travailler dans l’un des États membres de l’UE, elles ont lancé une opération de recherche. Au cours de l’opération, la police a arrêté la personne et a saisi plusieurs faux passeports sur lesquels étaient apposés de faux visas. En outre, la police a également saisi une importante somme d’argent ainsi que des téléphones portables et d’autres équipements électroniques.

Suite à l’arrestation, il a été révélé que l’escroc facturait ses faux visas Schengen à un prix variant entre 75.000 dirhams et 120.000 dirhams. Dans le cadre de cette opération, la police marocaine a arrêté 20 personnes dans différentes villes du pays. Une partie des documents falsifiés par ce réseau étaient des documents bancaires et administratifs. De plus, ils possédaient également de faux timbres, donnant l’impression que les visas étaient authentiques et valides.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que les autorités marocaines signalent de telles activités illégales liées aux visas Schengen.