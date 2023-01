Un « mangeur de chiens » interpellé à Sefrou

Les services sécuritaires de la ville de Sefrou ont interpellé un individu qui réservait un sort aussi inimaginable que cruel aux chiens errants, a appris Le Site info de source fiable..

En effet, cet homme égorgeait ces pauvres bêtes, les dépeçait et cuisait leurs viandes, au quartier Lamqassem. L’interpellation de ce tueur et mangeur de chiens est survenue après toute une opération de surveillance et de filature. Et ce, après la découverte de têtes et de peaux dépecées de canidés, à proximité de la décharge publique Boudarham.

Lors de l’arrestation du mis en cause, des quantités de viandes canines ont été saisies, Par la suite, le parquet général a été informé de l’affaire, de même qu’en coordination avec l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), les mesures auxiliaires nécessaires dans un cas pareil seront prises.

La même source a précisé que l’individu a été placé en garde à vue, sous la supervision du parquet général compétent pour complément d’enquête sur cette étrange affaire.

M.R.