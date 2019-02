Un malade mental sème la terreur à Béni Mellal

Un malade mental a semé la terreur, ce vendredi matin, à Béni Mellal. Il s’attaquait aux passants à l’aide d’une arme blanche et a failli tuer un homme. Les faits, qui ont eu lieu sur l’avenue Mohammed V, ont suscité la panique parmi les riverains.

Selon une source de Le Site Info, un policier qui se trouvait dans les parages, a interpellé le mis en cause et l’a conduit au poste de police le plus proche.

Par ailleurs, l’homme a été placé sous surveillance médicale à l’hôpital en attendant de la stabilisation de son état de santé, avant de le soumettre à l’enquête sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider tous les tenants et aboutissants de cette affaire.

K.B. (avec M.A.S.)