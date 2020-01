Un malade mental sème la panique à Midelt

Un individu souffrant de troubles mentaux a attaqué vendredi des citoyens et des policiers à Errich, dans la province de Midelt.

Selon une source de Le Site info, le mis en cause, armé d’un couteau, courait vers les passants et criait «Allahou Akbar», précisant que sa famille a immédiatement alerté les autorités. Et d’ajouter que deux policiers ont été blessés et transférés à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire. L’individu, lui, a été placé dans un centre psychiatrique.

