Un journaliste d’Al Jazeera tire à boulets rouges sur Achraf Hakimi (PHOTO)

Le journaliste marocain à Al Jazeera Abdessamad Nasser a violemment critiqué Achraf Hakimi à cause de la tenue jugée «indécente» de sa compagne Hiba Abouk, portée au Festival de Cannes.

Sur son compte Twitter, le journaliste n’a pas épargné l’international marocain. «Hélas ! Ce qu’on a vu lors du festival de Cannes n’a jamais été commis par un joueur de notre sélection nationale. La liberté individuelle est une responsabilité avant d’être un droit légitime. Tu es une personnalité publique. Tu représentes l’image du musulman marocain et celle de la sélection du Maroc. Jamais un joueur de notre équipe nationale n’a écorché les valeurs de notre peuple. Je suis triste, en colère et sous le choc», s’est-il insurgé sur son compte Twitter.

A noter que les photos du couple, foulant le tapis rouge du festival de Cannes, ont été largement partagées sur les réseaux sociaux et n’ont pas manqué de faire réagir les Marocains d’ici et d’ailleurs. Si certains ont qualifié la tenue d’osée et d’indécente, d’autres ont défendu le couple et estimé qu’Achraf Hakimi et sa compagne sont libres de porter ce qui leurs semblent convenables.

Rappelons que le couple, plus complice que jamais, s’est affiché avec un look pour le moins surprenant. Pour la montée des marches, l’international marocain a opté pour un smoking très tendance en velours noir, assorti à des chaussures vernies de la même couleur.

Sa compagne, de son côté, a ébloui l’assistance avec une robe blanche deux pièces qui a mis en évidence son corps athlétique. Décolleté plongeant et fente haute, la robe de l’actrice espagnole d’origine tunisienne n’a pas laissé de marbre les photographes qui n’ont pas hésité à immortaliser son passage sur le tapis rouge.

N.M.

وا أسفاه عليك يا أشرف حكيمي.

ما شاهدناه في مهرجان كان لم يأت به قبلك أي لاعب في تاريخ منتخبنا الوطني.

الحرية الشخصية مسؤولية قبل أن تكون حقاً وأنت شخصية عامة وتمثل صورة المغربي المسلم وصورة منتخب #المغرب الذي طالما احترم لاعبوه قيم الشعب الذي يمثلونه.

أنا حزين وغاضب ومصدوم جداً. — عبد الصمد ناصر (@NacirAbdessamad) May 25, 2022