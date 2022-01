Un joueur de la Botola Pro traduit en justice

Un joueur important de la Botola Pro sera déféré ce jeudi devant le procureur du roi près le tribunal de première instance à Tétouan.

Il s’agit du joueur du Moghreb de Tétouan Ayoub Lakhal, qui a été arrêté mardi dernier pour injures publiques.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre une querelle entre le joueur et des éléments des forces de l’ordre. Lakhal sera poursuivi pour injure à l’encontre d’un agent de police et un agent d’autorité pendant l’exercice de leurs fonctions et pour conduite sans permis.

Notons que le joueur est dans le viseur du Wydad et du Raja et était proche de signer avec les Rouge et Blanc lors de l’été 2020

M.F.