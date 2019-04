Un jeune se jette sous un train en direction de Casablanca (VIDÉO)

La gare de Témara a vécu un véritable drame mercredi dernier. Un jeune homme s’est donné la mort en se jetant sous un train qui était en direction de Casablanca, indique une source bien informée à Le Site info.

Et d’ajouter que le corps du défunt a été complètement déchiqueté après avoir été heurté par le train. Aussitôt alertés, les autorités compétentes et les éléments de la protection civile se sont immédiatement rendues sur les lieux du drame pour prendre les choses en main.

Une enquête a été ouverte pour déceler les causes et les circonstances exactes de ce tragique accident. Le trafic ferroviaire entre Rabat et Casablanca a été interrompu, puisque le train s’est arrêté pour plus d’une heure, conclut notre source.

N.K