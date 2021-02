Un jeune homme met fin à ces jours à Casablanca

Un jeune homme s’est donné la mort par pendaison, jeudi dernier, chez lui à Hay Moulay Rachid à Casablanca.

Selon une source de Le Site info, les proches du défunt l’ont retrouvé pendu dans la salle de bain, avant de contacter les services sécuritaires et les autorités locales. La source ajoute que le défunt, âgé de 30 ans, souffrait de troubles psychologiques.

Les services sécuritaires ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes et circonstances du suicide. Et la dépouille a été transportée à la morgue pour autopsie, ajoute-t-on.

M.F.