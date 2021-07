Un jeune homme fait Casablanca-Guerguarate en moto (VIDEO)

Mouhsine Bouchane a effectué un voyage, seul en moto, de Casablanca à Guerguarate.

Au micro de Le Site info, le jeune homme de 30 ans a affirmé que son voyage, qui a duré 5 jours, lui a fait vivre des sensations spéciales. Et d’ajouter qu’il a décidé de se lancer dans cette aventure après les événements qu’a connus le poste frontière, et qu’il a choisi de relever le défi malgré les difficultés.

Son voyage a été largement suivi et salué par les internautes sur les réseaux sociaux. Concernant les difficultés auxquelles il a fait face, Bouchane relève notamment les virages dangereux dans les régions d’Imentanout, Amskroud et Chichawa, ainsi que les vents désertiques violents dans les régions de Boujdour et Dakhla.

M.F.