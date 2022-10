Un jardin marocain inauguré au Japon (Photo)

En visite au Japon, Madame Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire a inauguré le 12 octobre dernier un Jardin Marocain au « Gifu World Rose Garden ». L’inauguration s’est faite dans la province de Gifu en compagnie de son Altesse Impériale la Princesse Nobuko Tomohito, Son Excellence Monsieur Rachad Bouhlal, Ambassadeur de Sa Majesté Le Roi au Japon, Monsieur Hajime Furuta, Gouverneur de la Province de Gifu et Monsieur Tarik Sadik, Directeur Général de la Maison de l’Artisan,

Le Jardin Marocain qui s’étend sur une superficie d’environ 800 m² a été le fruit d’une collaboration fructueuse entre la Maison de l’Artisan, l’Ambassade du Maroc et le Gouvernement du Département de Gifu.

Dans ce contexte, un vaste plan de rénovation a été mis en place pour garantir la réalisation de ce beau projet dans le respect des précieux savoir-faire ancestraux marocains et en utilisant des matériaux traditionnels directement acheminés du Maroc.

À cet effet, un architecte et dix maitres-artisans dans les métiers du zellige, du bois et de la sculpture sur plâtre et sur pierre, ont conjugué leurs efforts pendant plusieurs mois pour donner vie à ce magnifique jardin qui exposera de manière permanente la beauté de notre artisanat auprès des 500 000 visiteurs annuels du parc.

À l’occasion de cette inauguration, une Semaine Marocaine sera organisée, pendant laquelle des démonstrations seront réalisées par 11 maitres-artisans marocains dans les filières de la poterie, l’art du zellige, la dinanderie, le cuir du Sahara, la calligraphie, la vannerie, la bijouterie et le bois peint. Un magasin éphémère permettra également aux visiteurs d’acheter des produits de l’artisanat marocain.