Un individu arrêté à la gare routière de Meknès

Le service préfectoral de la police judiciaire de Fès a procédé, jeudi soir, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’arrestation de deux individus, âgés de 37 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de détournement de médicaments et de produits médicaux publics et leur commercialisation en dehors de leur cadre juridique.

Le premier mis en cause, qui travaille en tant que représentant commercial d’une entreprise privée de produits pharmaceutiques, a été appréhendé au niveau de la gare routière de Meknès, en flagrant délit de réception d’un colis postal renfermant une quantité importante de médicaments et de produits pharmaceutiques utilisés dans l’anesthésie, indique, vendredi, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Les investigations entreprises ont permis de conclure que ces médicaments ont été expédiés par le deuxième mis cause qui travaille en tant que infirmier spécialiste auprès d’un établissement hospitalier public à Fès, précise la DGSN, ajoutant que les perquisitions menées aux domiciles des deux suspects à Meknès et Fès ont permis la saisie de 2.007 unités supplémentaires de médicaments et de produits anesthésiants, ainsi que d’équipements médicaux et paramédicaux dont la valeur dépasse 90.000 DH.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle ainsi que les actes criminels qui leur sont reprochés, conclut le communiqué.

