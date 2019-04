Un incendie éclate dans une usine à Taroudant

Un incendie s’est déclaré, mercredi, dans une usine de packaging située dans la commune de Sidi Boumoussa dans la province de Taroudant, apprend-on auprès d’une source bien informée.

Selon les données préliminaires, un court-circuit pourrait expliquer le déclenchement du feu. Deux employés ont été blessés et transférés à l’hôpital le plus proche, précise la même source. Et d’ajouter que cet incident a causé d’importants dégâts matériels.

Les autorités locales et sécuritaires, ainsi que les services de la protection civile et les pompiers sont intervenus en mobilisant tous les moyens pour maîtriser le feu. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances exactes de cet incendie.

K.B