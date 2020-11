Un humoriste marocain touché par le covid-19 (PHOTO)

Oussama Ramzi a annoncé avoir été contaminé par le coronavirus. Sur sa page Facebook, l’humoriste marocain est revenu sur son expérience. «La cause de mon absence est que j’ai été testé positif au maudit coronavirus. Merci à Dieu. Je me porte mieux. Je n’ai pas atteint le stade critique. Les choses étaient un peu sévères à un certain moment mais j’ai réussi à surmonter cette terrible épreuve», a-t-il écrit.

Oussama Ramzi a également mis en garde ses fans, les appelant à respecter les mesures de prévention sanitaire afin d’éviter la contamination.

«Faites attention à vous. Le risque de contamination est très élevé ces temps-ci. Que Dieu vous protège et préserve vos familles», a ajouté l’humoriste.

N.M.