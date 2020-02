Un homme se jette devant un train entre Skhirat et Témara

Un homme s’est donné la mort ce jeudi en se jetant devant un train dans la région de Rabat.

“Vers 18h23, le TNR 45 s’est arrêté d’urgence entre Skhirat et Témara après avoir heurté et tué un homme qui s’est jeté devant le train. Cet accident a causé des dégâts à la rame de tête et la perturbation du trafic sur la ligne entre Casa et Kénitra”, peut-on lire dans un communiqué de l’ONCF.

La même source précise que “la situation a été rétablie provisoirement à 20h30 après intervention des sapeurs-pompiers”, présentant “ses excuses à ses clients pour les désagréments subis”.

M.D.