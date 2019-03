Un homme meurt frappé par la foudre près de Marrakech

Une personne est morte après avoir été frappée par la foudre, mardi, dans la commune de Moulay Brahim aux environs de Marrakech, a appris Le Site info.

La personne qui a perdu la vie est un homme âgé d’une cinquantaine d’années. Une tempête s’est abattue sur la région et un éclair a foudroyé l’homme qui a rendu l’âme sur le coup, précise notre source.

Aussitôt alertés, les autorités et les secours se sont rendus sur les lieux du drame. Le corps du défunt a été transféré à la morgue, tandis qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances exactes de ce décès.

Ce n’est pas la première fois que la foudre fait des victimes au Maroc. Deux enfants de la même famille avaient été tués le 24 avril 2018 au Douar Hnidir, à Rhamna, par la foudre. Le drame a eu lieu lorsque les victimes, de retour de l’école, ont été surprises par une tempête accompagnée de grêle au milieu de nulle part. En janvier 2018, un agriculteur de 34 ans, père d’une petite fille, est décédé dans son champ au Douar Boulaâouane dans la région d’Oulad Frej à El Jadida. Lui aussi avait été frappé par la foudre.

N.K.