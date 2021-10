Un guide israélien depuis Marrakech: « Les Marocains nous aiment et nous aussi » (VIDEO)

Méir Malka, guide israélien, a exprimé sa grande joie quant à la reprise des relations diplomatiques et des vols entre son pays et le Royaume. Ainsi, dans une déclaration à Le Site info, il a affirmé que les touristes venus de l’Etat hébreu pour visiter le Maroc sont heureux de l’accueil chaleureux que leur réserve les Marocains, particulièrement celui des responsables des hôtels et des restaurants de Marrakech.

Le guide israélien a également ajouté qu’il a commencé à accompagner des délégations de son pays qui viennent en visite au Maroc, afin de mieux apprécier ses us et coutumes et les divers pans de sa culture. Pour lui, a-t-il aussi remarqué, l’hospitalité légendaire marocaine n’est pas un vain mot mais une belle réalité tangible.

De même que Méir Malka a assuré les touristes israéliens sont heureux de leur séjour marocain, surtout depuis qu’il existe des vols directs entre le Royaume et Israël, alors qu’auparavant il fallait faire une escale en Turquie avant de se rendre le Maroc.

M.R.