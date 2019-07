Un groupe sud-coréen reprend une chanson de Saad Lamjarred (VIDÉO)

Après son lancement, Lamaâllam, la chanson de Saad Lamjarred, avait affolé le monde arabe. Et ce n’est pas par hasard que la chanson dépasse les 750 millions de vues sur youtube. Plus d’une année après sa sortie, le tube continue de faire des ravages… même en Asie !

“B.I.G”, un groupe sud-coréen, a eu l’idée de réaliser un cover de la chanson. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la reprise est très réussie et cumule déjà plus de 2 millions de vues. Ce groupe, composé de six membres, ajoute une touche spéciale à la chanson avec leurs voix sublimes et accents coréens, sans parler de la qualité du clip.

Notons que Lamaâllem avait connu un succès fulgurant après son lancement, permettant à Saad Lamjarred de se faire une place de marque dans le monde arabe. C’est le premier chanteur arabe à avoir cumulé autant de vues. Lamjarred pourrait d’ailleurs atteindre un milliard de vues dans les prochains mois, ce qui sera une première en Afrique et dans le monde arabe.

Notons que Lamjarred enflamme les réseaux sociaux ces derniers temps avec sa nouvelle chanson, “Ensay”. Un duo de folie avec l’acteur et chanteur égyptien, Mohammed Ramadan. Le clip est en train de tout casser sur Youtube. Déposé le 17 juillet, il a déjà récolté plus de 49 millions de vues.

