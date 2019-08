Un grand meeting a été organisé à Marrakech

Un grand meeting a été organisé, jeudi à Marrakech, par le Haut Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération en commémoration du 66ème anniversaire de la manifestation du Mechouar de 1953.

Ce soulèvement populaire a constitué la première étincelle ayant déclenché l’épopée du mouvement de la résistance dans la cité ocre et les autres parties du territoire national pour la défense de la légalité et de la légitimité historiques, des valeurs sacrées religieuses et des constantes de la Nation.

Dans un mot de circonstance, le Haut Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri, a indiqué que cet événement exceptionnel au Maroc a été un tournant majeur et décisif dans l’Histoire de la lutte nationale engagée contre le colonisateur, ajoutant que cette manifestation a fortement perturbé la présence de l’occupant et mis en échec ses vilains desseins.

Le colonisateur a ainsi saisi, sans ambages, l’impossibilité de l’exécution de son complot ignoble et s’est rendu à l’évidence que le peuple marocain est fortement mobilisé comme un seul homme pour contrecarrer toutes les conspirations et tentatives visant à porter atteinte aux valeurs sacrées et aux constantes de la Patrie.

El Ktiri a relevé que l’éternelle manifestation du Mechouar, qui représente la première étincelle de la glorieuse épopée de la Révolution du Roi et du Peuple dans la cité ocre, avant de s’étendre à l’ensemble du territoire du Royaume, a été gravée en lettres d’or dans la riche Histoire du Maroc moderne.

Il a souligné que le Haut Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération veille à la commémoration de l’anniversaire de la manifestation du Mechouar, à l’instar des autres événements historiques nationaux, en vue de consacrer le devoir d’honorer la mémoire historique nationale et locale, de se remémorer ses péripéties, de s’inspirer des pages rayonnantes du militantisme et de la lutte nationale, et de s’imprégner des valeurs du patriotisme sincère et de citoyenneté positive afin de les diffuser et les inculquer aux générations montantes.

El Ktiri a, dans ce cadre, insisté sur la nécessité de la préservation de la mémoire historique et des gloires de la lutte nationale afin de permettre aux générations actuelles et futures de s’imprégner des valeurs de patriotisme sincère et d’esprit de citoyenneté positive pour la défense des valeurs sacrées et des constantes de la Nation ainsi que de l’intégrité territoriale du Royaume et l’adhésion à l’édification du pays, au processus de développement intégré et inclusif et à la consolidation du projet sociétal moderniste démocratique du Maroc nouveau sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI.

Il a, en outre, réitéré la mobilisation constante de la famille de la résistance et de l’armée de libération, sous la conduite sage de SM le Roi, pour la défense de l’intégrité territoriale du Royaume et des valeurs sacrées de la Nation, ainsi que son plein soutien à l’initiative d’autonomie des provinces du sud sous souveraineté marocaine.

Ce meeting a été marqué par d’autres interventions et témoignages qui ont jeté la lumière sur cette manifestation populaire et ses différentes péripéties et profondes significations, tout en célébrant l’Histoire de l’épopée de la lutte nationale et en honorant la mémoire de ses symboles et grandes figures qui ont tout sacrifié pour le recouvrement de la liberté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale du pays.

A cette occasion, un hommage a été rendu à plusieurs anciens résistants et membres de l’armée de libération en signe de reconnaissance des nobles services rendus et des grands sacrifices consentis, en faisant notamment don de leurs vies, pour la défense de leur religion, de leur Patrie, du Trône et de la cause nationale.

Des aides financières et sociales ont été également distribuées au profit de plusieurs familles et veuves d’anciens résistants et membres de l’armée de libération.

S.L. (avec MAP)