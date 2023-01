Un globe-trotter marocain évoque son périple au Qatar pour encourager les Lions de l’Atlas (VIDEO)

C’est sur sa moto Honda Gold Wing, que ce globe-trotter et routard Maroc a choisi de se rendre à Qatar pour être au rendez-vous avec les matchs de l’équipe nationale et encourager les Lions de l’Atlas pendant la Coupe du mode Qatar 2022.

Dans une déclaration à Le Site info, Abdeghani Aboufirass, un sexagénaire épanoui et enthousiaste, natif de Marrakech, a rappelé avoir auparavant effectué de nombreux autres périples, et toujours à moto, au pôle nord, en Afrique et aux Etats-Unis.

Il a également décidé de soutenir et d’encourager les Lions de l’Atlas en utilisant son moyen de transport préféré: la moto. « J’avais l’intention de me rendre à Qatar à moto, malgré toute la fatigue que cela allait engendrer. toutefois. Mais Dieu merci, j’ai réussi mon entreprise et pu arriver à destination ».

Avec fierté, Abdelghani Aboufirass a même précisé: « J’ai même pu parvenir à accomplir les rituels de la Omra! ». Il a également souligné que pendant son périple, « le Maroc est toujours présent » dans les pays traversés, surtout dans les pays européens.

Ce périple a duré en tout et pour tout 45 jours. Et notre routard et globe-trotter n’a pas manqué de vivement remercier les Marocains pour leur soutien inconditionnel et tient à les saluer et à leur adresser ses sincères sentiments d’amitié.

L.A.