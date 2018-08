Un expert se prononce sur la polémique autour de la date de l’Aïd Al Adha au Maroc

Celui-ci correspond au nombre d’heures écoulées depuis la conjonction de la lune et du soleil au 29ème jour du mois, et est déterminé sur la base de calculs astronomiques minutieux, note El Amraoui, ajoutant que l’observation à l’œil nu ne devient possible que 20 heures après ladite conjonction.

“L’âge du croissant à ce moment ne remplissait pas les conditions minimales requises pour l’observation, ni à l’œil nu ni avec un télescope. En plus, une éclipse du soleil a coïncidé avec la conjonction de la lune et du soleil”, explique El Amraoui.

L’observation du croissant lunaire dans le Royaume, le samedi 11 août, n’a été possible ni à l’œil nu ni par télescope, a affirmé le conseiller astronomique du ministère des Habous et affaires islamiques, Ali El Amraoui.