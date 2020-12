Un expert exhorte les Marocains à se faire vacciner

Dr. Tayeb Hamdi, médecin, chercheur en politiques et systèmes santé, a exhorté les citoyens marocains à participer à la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus, sans quoi le virus continuera à se propager parmi la population.

« La réussite de cette campagne tient à une participation massive », soutient le Dr. Hamdi, soulignant que « les études montrent que sans cette participation, l’épidémie restera encore parmi nous pour plusieurs années ».

Cet expert a de même noté que des efforts colossaux ont été déployés au niveau mondial pour développer rapidement un vaccin. Et l’expert de recommander: « Il est du devoir des citoyens de se faire vacciner, si on veut arrêter l’avancée du virus, éviter davantage de morts et soulager les services de réanimation ».

Il est à rappeler que sur directives du roi Mohammed VI, le Maroc se prépare à lancer dans les prochains jours une vaste campagne de vaccination contre le coronavirus. L’opération devra couvrir les citoyens âgés de plus de 18 ans, selon un schéma vaccinal en deux injections, en donnant la priorité aux personnels de première ligne, en l’occurrence, le personnel de Santé, les autorités publiques, les forces de sécurité et le personnel de l’éducation nationale, ainsi qu’aux personnes âgées et aux personnes vulnérables au virus, et ce, avant de l’élargir au reste de la population.

