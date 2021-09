Un expert appelle à la vaccination des enfants non scolarisés

A l’heure où la campagne de vaccination des 12-17 ans se poursuit afin de garantir une rentrée scolaire sûre, le membre de la campagne nationale de vaccination Said Afif a appelé à ce que les enfants non scolarisés soient également vaccinés.

Dans des propos recueillis par à Le Site info, Dr Afif a déclaré qu’il faut penser actuellement aux enfants non vaccinés, qui constituent une catégorie importante à laquelle il faut prêter attention.

L’expert souligne que la campagne de vaccination des 12-17 ans se déroule dans de bonnes conditions grâce aux efforts consentis par les parents d’élèves et la supervision des ministères de la Santé, de l’Éducation nationale et de l’Intérieur, mais cela devrait s’étendre aux non scolarisés, afin qu’on puisse les immuniser contre le virus.

M.F.