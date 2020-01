Un ex-bâtonnier parmi les victimes de “Hamza mon bb”

Décidément, l’affaire “Hamza mon bb” n’a pas fini de dévoiler tous ses secrets. Alors que plusieurs artistes ont porté plainte contre ce compte Instagram, aujourd’hui supprimé, on apprend que ce dernier a fait plusieurs autres victimes. Médecins, avocats, hommes d’affaires et personnalités influentes; “Hamza mon bb” n’a vraisemblablement épargné personne.

À ce propos, l’ex-bâtonnier de Marrakech, Me Ibrahim Saddouq, a indiqué à Le Site Info avoir été victime de ce compte spécialisé dans la diffamation et le chantage.

L’avocat a affirmé ne pas avoir déposé plainte “tant que d’autres personnes impliquées dans cette affaire n’ont toujours pas été convoquées”, soulignant que la diffamation dont il a été victime “a porté atteinte à sa vie privée et à sa petite famille”.

L’ex-bâtonnier a affirmé disposer de tous les documents prouvant la culpabilité des administrateurs du compte. “Je peux me constituer partie civile lorsque le dossier sera prêt”, a-t-il ajouté.

“Je n’avais pas porté plainte parce qu’il s’agissait d’enfantillage”, a-t-il par ailleurs dit, faisant savoir que ce réseau d’arnaque et de chantage visait à ses débuts les propriétaires de boîtes de nuit et de maisons closes.

Rappelons que la chanteuse Dounia Batma et sa soeur, Ibtissam, sont actuellement poursuivies en état de liberté dans le cadre de cette affaire. Ceci après avoir payé une caution de 400.000 DH. La première audience de leur procès est prévue le 10 février prochain.

Elles sont poursuivies pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”.

Notons qu’un journaliste, le propriétaire d’une agence de location de voitures et une célèbre blogueuse sont actuellement placés en détention à la prison locale de l’Oudaya, à Marrakech, et sont poursuivis pour avoir propagé des allégations mensongères, d’atteinte à la vie privée d’autrui, de diffamation, de menaces, de chantage et de vol de données électroniques à caractère personnel.

L’affaire a éclaté lorsque la chanteuse marocaine Saïda Charaf avait porté plainte contre le compte anonyme «Hamza monbb». L’artiste a décidé de le traîner en justice pour diffamation. Le célèbre compte chargé de publier des scoops sur les célébrités avait posté des photos de la chanteuse en compagnie d’un jeune homme qui serait pro-polisario. Accusée de trahison, Saïda Charaf a fait plusieurs sorties médiatiques pour se défendre et balayer ces rumeurs, promettant qu’elle poursuivra en justice «Hamza mon bb”.

