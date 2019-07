Un étudiant marocain tué en Ukraine

Un étudiant marocain a été mortellement poignardé en début de semaine par un jeune ukrainien. Dans une déclaration à Le Site info, Yassine Belahcen, proche du défunt, a indiqué que ce dernier a été tué par deux ressortissants ukrainiens.

«Il était en train de regarder un match du Maroc et s’est disputé avec l’un des coupables. Après la fin de la rencontre, il l’a poignardé», a précisé la même source, soulignant que le jeune homme tué était étudiant en première année médecine.

Et d’ajouter : «Il a été poignardé au niveau du cœur et a été touché au poumon, ce qui a causé son décès. L’ambassade du Maroc en Ukraine, après l’arrestation des mis en cause, s’est mobilisée pour le rapatriement du corps à Kénitra».

Le jeune homme a été inhumé ce vendredi, après la prière d’Addohr.

