Un étudiant marocain en Ukraine suscite l’indignation sur la Toile (PHOTO)

Un étudiant marocain en Ukraine et youtubeur ayant acquis, avec d’autres camarades, une certaine notoriété sur la Toile a suscité une vive polémique en évoquant, d’abord, les souffrances des étudiants et leur tentatives de fuir l’Ukraine depuis l’invasion russe.

Yassine Rouhi avait en effet réagi à un enregistrement vidéo où un groupe d’étudiants en médecine au Maroc a émis son refus de l’intégration des étudiants ayant fui l’Ukraine au sein des facultés du Royaume. Dans une vidéo, il s’en est pris à ces étudiants marocains, les accusant de jalousie et d’animosité et leur donnant rendez-vous à la date des résultats définitifs des examens que tous passeront et qui démontreront qui sont les meilleurs.

De même qu’il a assuré que de nombreux étudiants d’Ukraine ne désirent pas continuer leurs études au Maroc et qu’ils n’attendent que la fin des hostilités pour rejoindre leurs universités ukrainiennes. Dans une story sur son compte Instagram, Yassine Rouhi qui a préféré aller en Allemagne au lieu de revenir au Maroc, a évoqué les universités marocaines en comparant leur classement inférieur par rapport à celui des universités ukrainiennes.

De même que l’étudiant a évoqué le scandale « des notes en contrepartie du sexe » qui a récemment éclaboussé la réputation de certaines universités marocaines, « hormis les universités de médecine et de pharmacie », a-t-il tenu à préciser. Il a également utilisé des expressions dénuées de toute pudeur, doutant des compétences de certains étudiants marocains, ce qui lui a valu de nombreuses critiques indignées et des attaques ciblées sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, Yassine Rouhi a tenu à montrer sa chambre d’hôtel en Allemagne et les avantages dont il jouit, selon lui, en comparaison entre le Maroc et son actuel pays d’accueil. Autre raison qui lui a attiré les foudres de nombreuses personnes qui, au début, lui avaient manifesté soutien et solidarité après l’invasion russe en Ukraine et avaient commencé à être fidèles à sa chaîne Youtube et à son compte Instagram.

Larbi Alaoui