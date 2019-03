Un enfant de 10 ans violé à Larache

Deux élèves ont violé un enfant de 10 ans après l’avoir séquestré dans une maison abandonnée à Douar Lak’hana, à Larache.

Dans une déclaration à Le Site info, Abdelhak, le père de la victime, a confié que les deux mis en cause ont séquestré son fils la semaine dernière et ont abusé de lui pendant des heures. L’examen médical qu’a subi l’enfant, a-t-il ajouté, prouve en effet qu’il a été violé et qu’il a subi de graves tortures. Alertés, les services de la gendarmerie royale ont ouvert une enquête pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire et identifier les coupables.

«Mon fils est dans un état déplorable. Sa santé s’est dégradé après ce qu’il a subi. Il ne veut plus aller à l’école», a regretté le père.

K.Z.