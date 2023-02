Un duo mère/fille inédit à la 32e édition du Rallye Aicha des Gazelles

« Une jeune fille ne peut avoir de meilleur guide que sa mère » disait l’écrivain et journaliste Antoine François Prévost. C’est armé de ce formidable esprit de complicité mutuelle que l’équipage 236, Mounia et Rita Boukhriss, une maman et sa fille s’apprêtent à concourir à la 32e édition du Rallye Aicha des gazelles.

Deux femmes pétries par l’amour du sport, transmis d’une génération à l’autre, elles ont contribué au rayonnement du sport féminin au Maroc. De New York à Tokyo, Mounia court de marathon en marathon, à travers le monde, en quête d’endurance et de performance. Sa fille Rita, nageuse intrépide, a participé récemment au Morocco Swimtreck.

Passionnées toutes deux de kitesurf et inconditionnelles des vents et paysages de Dakhla, Mounia et sa fille Rita ont participé en 2020 à la compétition Sahraouyia.

Pour cette première expérience sur le Rallye Aicha des Gazelles, Mounia et Rita Boukhriss seront les ambassadrices de « La goutte de lait », une association engagée depuis 1915 dans la prise en charge des bébés prématurés à travers le Maroc.

Le Rallye Aïcha des Gazelles est une course de navigation avec carte et boussole uniquement. Pendant 9 jours, les gazelles vont devoir faire preuve de stratégie et persévérance pour affronter le désert marocain et rallier tous les points de passage en un minimum de kilomètres.