Un drame provoque la colère des Slaouis (VIDEO)

Selon des sources de Le Site info, les habitants des quartiers d’Al Qaria, Al Inbiât, Karima, Sidi Moussa et El Oued sont sortis pour une importante marche, afin de demander aux responsables d’assurer la sécurité aux citoyens de cette zone urbaine très touchée par les crimes et la violence.

