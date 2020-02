Un drame évité de justesse près de Kénitra

Deux inspecteurs de police ont été contraints, dimanche soir, d’utiliser leur arme de service pour défendre une femme victime d’une tentative de vol avec violence par deux individus qui brandissaient un sabre, menaçant la sécurité des citoyens et de leurs biens.

Une patrouille de la sûreté nationale s’était intervenue pour appréhender les deux suspects après qu’ils ont tenté de délester une femme de son sac, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les mis en cause ont opposé une résistance farouche aux éléments de la police à l’aide d’un sabre, ce qui a nécessité de tirer une balle de sommation et quatre balles qui ont atteint un des suspects au niveau de l’épaule et ses membres inférieurs après qu’il ait refusé d’obtempérer, précise-t-on de même source.

Cette intervention a permis de neutraliser le danger que représentaient les deux mis en cause et d’interpeller celui qui a été blessé et transféré à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, relève le communiqué, ajoutant que l’enquête se poursuit pour arrêter le deuxième suspect qui a pris la fuite.

Une enquête judiciaire a été diligentée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les circonstances de cette affaire et déterminer l’ensemble des actes criminels reprochés à ces deux individus, conclut la DGSN.

S.L. (avec MAP)