Un drame évité de justesse à Sidi Slimane

Un drame a été évité de justesse à Sidi Slimane, mercredi soir. Un jeune homme a mis le feu dans des bonbonnes de gaz chez ses parents, avant de tenter de se jeter du deuxième étage, a appris Le Site info.

Un incendie s’est alors déclaré dans la maison, suite à une forte explosion qui a semé la terreur au sein des habitants du quartier. Ces derniers sont descendus dans la rue de crainte que le feu ne se propage à leurs domiciles.

Aussitôt alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur place et ont réussi à maîtriser l’incendie avant de convaincre le jeune homme de renoncer à mettre fin à ses jours. Blessé, ce dernier a été transféré à l’hôpital le plus proche pour recevoir les soins nécessaires. En revanche, les membres de sa famille sont sortis indemnes de ce drame.

Aucune autre victime n’est à déplorer, ajoute la même source. Et une enquête a été diligentée pour déterminer les causes et les circonstances exactes de cet incendie volontaire.

Kabiro Bhyer