Un drame a failli se produire à Guelmim

Un incendie s’est déclaré, dans la nuit de vendredi, dans un marché proche d’une rue commerciale dans le centre-ville de Guelmim, causant des pertes matérielles, a-t-on constaté sur place.

Aucune victime n’est à déplorer dans cet incendie qui s’est déclenché vers 21H30.

L’intervention des services de la protection civile, des Forces armées royales (FAR), de la Sûreté nationale, du Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification et des autorités locales a permis de maîtriser les flammes et venir à bout du feu dans les premières heures de samedi. Les causes et les circonstances de cet incendie restent encore inconnues.

S.L. (avec MAP)