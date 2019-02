Un drame a failli se produire à Fkih Ben Salah

Un véritable drame a failli se produire ce mercredi matin à Fkih Ben Salah. Un marchand ambulant a escaladé un poteau électrique en menaçant de s’y jeter. La scène a provoqué la panique chez les riverains.

Selon une source de Le Site info, ce dernier a tenté de mettre fin à ses jours, après que les autorités locales ont saisi sa charrette et sa marchandise.

Et d’ajouter que la police et les autorités locales se sont rendues sur place pour convaincre le jeune homme de remédier à son acte, lui promettant de lui rendre son outil de travail et sa marchandise.

K.B. (avec M.A.S.)