Un dirigeant PJDiste: “Ceux qui ont pris cette décision se réveillent à midi”

Depuis que le gouvernement a décidé de maintenir l'heure d'été toute l'année au Maroc, de plus en plus de voix s'élèvent sur les réseaux sociaux pour demander l'annulation de cette décision.

Le projet de décret stipule l’ajout de 60 minutes à l’heure légale du Royaume fixée par l’article premier du décret royal n° 455.67 promulgué le 23 safar 1387 correspondant au 2 juin 1967, de manière à maintenir l’heure d’été en vigueur actuellement afin d’éviter les changements opérés à maintes reprises durant l’année et leurs répercussions à plusieurs niveaux. Le Maroc ne changera pas d’heure dimanche prochain et gardera le GMT+1.

“Ceux qui décident de cette question cruciale pour la santé des citoyens, leur équilibre psychologique, l’éducation de leurs enfants et leurs horaires de prière, beaucoup d’entre eux veillent la nuit et ne se réveillent pas avant midi”, a-t-il poursuivi.