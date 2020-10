Un député PJDiste demande le changement de nom de cette ville

Un député du PJD, membre de la Chambre des conseillers, a demandé au ministre de l’Intérieur, Abdelouahed Laftit, de changer le nom de la ville et commune de Kariat Ba Mohamed.

Ali Lasri, représentant de la circonscription de Taounate, a soumis dans ce sens une question écrite au ministre. Il soutient que Kariat Ba Mohamed est devenue une commune urbaine après le découpage communal de 1992 et que cette localité a actuellement toutes les caractéristiques urbaines. Pour ce député, le nom de Kariat est maintenant obsolète et n’est plus qu’un legs qui doit être modernisé.

Il affirme en outre que la juxtaposition du mot Kariat (village en français) et ville pour désigner cette localité est anachronique (ville de Kariat Ba Mohamed).

S.Z.